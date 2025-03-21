Ефимов: 48 жилых, торговых и офисных объектов построят вблизи городских вокзалов

До 2030 года инвесторы возведут 48 объектов коммерческой и жилой недвижимости в рамках развития территорий, прилегающих к транспортным хабам у станций столичного метро. Таким образом у городских вокзалов появится порядка 3,5 миллиона квадратных метров жилой, торговой и офисной инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В столице активно продолжается формирование транспортных хабов. В течение следующих пяти лет вблизи 37 городских вокзалов появятся 48 новых объектов жилой, торгово-развлекательной и деловой инфраструктуры. Общая площадь недвижимости составит почти 3,5 миллиона квадратных метров. Благодаря реализации этих проектов в различных районах будет создано свыше 45 тысяч рабочих мест», – отметил заммэра.



Оператором программы развития транспортных хабов стал АО «Мосинжпроект». Более половины от общего объема запланированной недвижимости займут торговые и офисные пространства. До 2030 года планируется построить около 635 тысяч квадратных метров торговых площадей, уточнил руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Проекты реализуют в десяти административных округах столицы, в том числе один в центре.



Например, в Хорошевском районе на севере города будет построен деловой центр «Хорошевская площадь» с магазинами, ресторанами и другими сервисами, рассказал исполнительный директор по девелопменту «Мосинжпроекта» Павел Дудулин. Благодаря реализации делового центра будет создано свыше двух тысяч новых рабочих мест, а в бюджет города, по предварительным оценкам, поступит более пяти миллиардов рублей.

