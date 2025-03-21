Ефимов: 48 жилых, торговых и офисных объектов построят вблизи городских вокзалов
До 2030 года инвесторы возведут 48 объектов коммерческой и жилой недвижимости в рамках развития территорий, прилегающих к транспортным хабам у станций столичного метро. Таким образом у городских вокзалов появится порядка 3,5 миллиона квадратных метров жилой, торговой и офисной инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В столице активно продолжается формирование транспортных хабов. В течение следующих пяти лет вблизи 37 городских вокзалов появятся 48 новых объектов жилой, торгово-развлекательной и деловой инфраструктуры. Общая площадь недвижимости составит почти 3,5 миллиона квадратных метров. Благодаря реализации этих проектов в различных районах будет создано свыше 45 тысяч рабочих мест», – отметил заммэра.
Оператором программы развития транспортных хабов стал АО «Мосинжпроект». Более половины от общего объема запланированной недвижимости займут торговые и офисные пространства. До 2030 года планируется построить около 635 тысяч квадратных метров торговых площадей, уточнил руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Проекты реализуют в десяти административных округах столицы, в том числе один в центре.
Например, в Хорошевском районе на севере города будет построен деловой центр «Хорошевская площадь» с магазинами, ресторанами и другими сервисами, рассказал исполнительный директор по девелопменту «Мосинжпроекта» Павел Дудулин. Благодаря реализации делового центра будет создано свыше двух тысяч новых рабочих мест, а в бюджет города, по предварительным оценкам, поступит более пяти миллиардов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 21% годовых
- Песков: Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики
- Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины продолжает действовать
- Песков обвинил Украину во взрыве на газоизмерительной станции в Судже
- СМИ: Голкипер Сафонов женился во второй раз
- В столичных школах и колледжах искусств начались дни открытых дверей
- На «Госуслугах» запустили новые меры родительского контроля
- В России начались съемки фильма «Ваня» с Юрой Борисовым и его женой
- СКР: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»
- Мурашко: В России смертность от ВИЧ снизилась на 19%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru