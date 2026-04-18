Ефимов: 460 москвичей приступили к осмотру квартир по программе реновации на севере Москвы

Около 460 жителей Северного Тушино приступили к осмотру предложенных по программе реновации квартир в новом жилом комплексе. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Северном Тушине под заселение участников программы реновации передано шесть новостроек, три из которых расположены на улице Героев Панфиловцев. Предложения равнозначных квартир в одной из них — в доме 39 — получили от города почти 460 жителей дома 45, корпусов 1 и 2 на этой же улице», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

В общей сложности планируется расселение 60 старых зданий, в результате чего более 18,9 тысячи москвичей получат новое жилье, добавил он.

На время процесса заселения в свободном помещении на первом этаже новостройки открыт Центр информирования. Там будущим жильцам помогают оформить документы на новые квартиры.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что жители старых домов на улице Героев Панфиловцев начали выбирать квартиры еще 30 марта. Более половины переселенцев уже приняли предложенные варианты и начали процесс оформления документов. Обычно квартиры в новостройках просторнее за счет увеличенных кухонь и коридоров, имеют улучшенную отделку и оборудование, что позволяет заселиться сразу после заключения договора.

Новый жилой дом на 243 квартиры общей площадью около 13,8 тысячи квадратных метров расположен напротив расселяемых домов, что исключает необходимость смены школ, детских садов или поликлиник для новоселов. В Градостроительном комплексе также отметили, что первые этажи заселяемой недвижимости предназначены для размещения объектов социальной и бытовой инфраструктуры, городских и коммерческих организаций.

Расселяемые горожане смогут переехать комфортно и быстро благодаря услуге «Помощь в переезде». На портале mos.ru имеется сервис «Переезд по программе реновации», где есть инструкция, из которой можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора и найти ссылки на полезные услуги.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Также мэр столицы Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации программы в два раза. Он также рассказал, что в 70 районах обновили инженерную инфраструктуру в рамках программы реновации. Москва демонстрирует высокие темпы строительства, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

