Ефимов: 400 москвичей переселяются в новостройку по реновации в Бабушкинском районе

Жители трёх старых многоквартирных домов начали переселяться в новый жилой комплекс, возведённый по программе реновации в Бабушкинском районе столицы: город предложил им равнозначное жильё, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Новостройка находится по адресу: Радужная улица, дом 15, корпус 3.

«Всего в районе передали под заселение девять новостроек. Строительство еще одного жилого комплекса завершено, в ближайшее время его также планируется передать под заселение горожан. Возведение другого дома продолжается. С начала реализации программы в Бабушкинском районе около 1,5 тысячи семей из 25 жилых зданий уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе переезда», – рассказал вице-мэр.

При расселении в рамках программы реновации власти учитывают расположение старых домов, и при наличии подходящих площадок поблизости строят новое жильё неподалёку от расселённого, чтобы инфраструктура для москвичей оставалась прежней.

В ЖК переменной этажности на Радужной улице оборудовано 190 квартир общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров с готовой отделкой, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, пять квартир в доме оборудованы для маломобильных граждан.

В столичном Департаменте информационных технологий советуют готовиться к планируемому переезду по общей инструкции, доступной в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Там, в частности, есть информация о необходимых документах для оформления договора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.

