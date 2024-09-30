Ефимов: 37 образовательных объектов построили в Москве с начала 2024 года

В Москве за текущий год было построено 15 зданий учебных корпусов и школ, а также 22 детских сада. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С начала 2024 года инвесторы получили разрешение на ввод в эксплуатацию 18 детских садов, рассчитанных почти на 3,5 тысячи мест, а также восьми школ и учебных корпусов на 7,3 тысячи мест с дошкольными отделениями», – уточнил заместитель мэра.



Он также отметил активное участие компаний-застройщиков в развитии социальной инфраструктуры Москвы. По словам Ефимова, более половины объектов были построены за счет внебюджетных источников финансирования.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что больше всего образовательных учреждений девелоперы построили в Новой Москве.



«С начала года больше всего школ и детских садов инвесторы построили в ТиНАО – здесь возвели более 10 объектов образования. Еще по четыре появились на западе и востоке столицы и по три – на юго-востоке и северо-западе Москвы», - сообщил министр.



Глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в рамках Адресной инвестиционной программы в районе Ховрино в этом году возвели и открыли два учебных корпуса на 500 и 350 мест.



«Введен в эксплуатацию учебный корпус для 300 детей в Чертанове Северном. Кроме того, в районе Аэропорт построили детский сад на 150 мест», – проинформировал Загрутдинов.



Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что инспекторы комитета провели 25 выездных проверок в ходе строительства школ в Коммунарке, Внукове и Филимонковском районе.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что с начала 2024 года в столице возвели 63 объекта социальной инфраструктуры.

