Ефимов: 37 объектов культуры построили в Москве на бюджетные деньги с 2011 года

С 2011 года под кураторством Департамента гражданского строительства в Москве построено 37 объектов культуры, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Объекты общей площадью 152 тысячи квадратных метров возведены в рамках Адресной инвестиционной программы.

«В прошлом году в столице построили два культурно-досуговых центра общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, а также установили два памятника видным деятелям отечественной истории. Новые объекты появились в районах Тверской, Замоскворечье, Южное Медведково, Северное Бутово и других», – отметил Ефимов.

Власти Москвы уделяют особое внимание социальной инфраструктуре, в том числе строительству объектов культурно-просветительского и досугового назначения. В рамках инвестпрограммы программы в столице за 14 лет построили и реконструировали 25 объектов, общая площадь новых культурных учреждений превысили 140 тысяч «квадратов», упомянул министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что в 2018 году возвели пристройку к зданию театра Et Cetera, значительно расширив входную группу и создав для театра новые репетиционные и складские помещения. А в 2024 году завершилось строительство двухэтажного культурно-досугового центра в районе Северное Бутово.

Строительство объектов культуры в столице проходит под контролем Мосгосстройнадзора, который проводит выездные проверки в строящихся зданиях и выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

