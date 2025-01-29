Ефимов: 34 нежилых здания возвели в ЗАО за счет внебюджетных средств в 2024 году
На западе Москвы возвели 34 нежилых помещения за счет внебюджетных средств в 2024 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В минувшем году 34 объекта нежилой недвижимости общей площадью 416 тысяч квадратных метров построили в районах Кунцево, Дорогомилово, Раменки, Крылатское, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и Можайский. В их числе – корпуса студенческих общежитий, храм, гостиничный комплекс, объекты деловой и спортивной инфраструктуры, а также пять образовательных учреждений на более чем 1,4 тысячи мест. В новых объектах создали около 3,3 тысячи рабочих мест», – уточнил заместитель мэра.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отдельно выделил строительство четырех детских садов в общей сложности для 640 воспитанников.
В Мосгосстройнадзоре сообщили о регулярных проверках сотрудниками его ведомства строительства этих объектов. Суммарно было проведено 174 контрольно-надзорных мероприятия.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов отметил важность строительства в Москве новых гостиниц.
«Благодаря качественной гостиничной инфраструктуре повышается имидж столицы и увеличиваются поступления в ее бюджет», – пояснил Козлов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего в Москве за 2024 год был построен 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru