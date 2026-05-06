Ефимов: 28 тысяч жителей запада Москвы получили новые квартиры по реновации

За восемь лет с момента старта программы реновации на западе Москвы комфортные квартиры уже получили 27,9 тысячи горожан из 183 домов старого жилого фонда, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе Москвы договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с весны 2018 года заключили около 27,9 тысячи горожан из 183 зданий старого жилого фонда. Переселением здесь затронута уже треть включенных в программу домов, а правообладателем комфортного жилья стал каждый четвертый ее участник», - рассказал Ефимов.

Так, сейчас ЗАО находится на четвертом месте среди столичных округов по числу москвичей, которые получили от города новые квартиры.

Первыми новые квартиры в 2018 году получили жители районов Проспект Вернадского и Можайский.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что больше всего документов на жилье по реновации оформили в Очаково-Матвеевском – таких там более семи тысяч. А на Проспекте Вернадского и в Фили-Давыдково новыми квартирами теперь владеют 4,8 тысячи горожан, в Можайском районе - 4,7 тысяч.

Новые квартиры отдают жителям с улучшенной планировкой и чистовой отделкой, чтобы новоселы не тратили время на ремонт.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что в ЗАО с начала реализации программы в новые квартиры переехали 10,3 тысячи семей, из которых более восьми тысяч воспользовались бесплатной услугой «Помощь в переезде».

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.

