Ефимов: 28 тысяч жителей запада Москвы получили новые квартиры по реновации
За восемь лет с момента старта программы реновации на западе Москвы комфортные квартиры уже получили 27,9 тысячи горожан из 183 домов старого жилого фонда, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На западе Москвы договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с весны 2018 года заключили около 27,9 тысячи горожан из 183 зданий старого жилого фонда. Переселением здесь затронута уже треть включенных в программу домов, а правообладателем комфортного жилья стал каждый четвертый ее участник», - рассказал Ефимов.
Так, сейчас ЗАО находится на четвертом месте среди столичных округов по числу москвичей, которые получили от города новые квартиры.
Первыми новые квартиры в 2018 году получили жители районов Проспект Вернадского и Можайский.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что больше всего документов на жилье по реновации оформили в Очаково-Матвеевском – таких там более семи тысяч. А на Проспекте Вернадского и в Фили-Давыдково новыми квартирами теперь владеют 4,8 тысячи горожан, в Можайском районе - 4,7 тысяч.
Новые квартиры отдают жителям с улучшенной планировкой и чистовой отделкой, чтобы новоселы не тратили время на ремонт.
В Департаменте градостроительной политики уточнили, что в ЗАО с начала реализации программы в новые квартиры переехали 10,3 тысячи семей, из которых более восьми тысяч воспользовались бесплатной услугой «Помощь в переезде».
Программу реновации утвердили в августе 2017 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.
