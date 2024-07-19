Ефимов: 27 новостроек по программе реновации передали под заселение на юге Москвы

В ЮАО с начала программы реновации для заселения граждан передано 27 жилых домов, новоселье отметили уже более пяти тысяч семей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что юг Москвы стал одним из первых районов, где началось переселение жителей по реновации, всего планируют расселить 378 домов.

«Новые квартиры получат более 82 тысяч человек. Сейчас около 12 тысяч участников программы уже переехали в 27 новостроек, еще примерно 700 человек находятся в процессе переезда», – рассказал Ефимов.

В новое жилье, по его словам, переезжают жители Донского района, Западного Бирюлева, Нагатино-Садовников, Царицына и других районов.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский в свою очередь рассказал, что сейчас в ЮАО находятся в процессе переезда или уже переехали жители 79 домов. При этом он уточнил, что больше всего новоселов числится в районах Нагорный, Нагатинский Затон и Царицыно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала 2024 года в Москве под заселение по программе реновации передали 30 новостроек.

