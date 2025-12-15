Ефимов: 2,5 тысячи семей переехали в новые дома в рамках реновации в 2025
С начала 2025-го года уже почти 2,5 тысячи семей заселились в новые квартиры в Северном административном округе (САО) столицы в рамках программы реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Сегодня под заселение горожанам передали почти 60 современных жилых комплексов в восьми районах округа. В новые квартиры с начала года переехали около 2,5 тысячи семей: более 750 — жители Западного Дегунина, 735 — Головинского района, еще примерно 350 — Бескудниковского района», — уточнил вице-мэр.
По его словам, всего в САО должны предоставить новое жилье москвичам из 515 домов, которые попадают под реновацию.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что столица стремится облегчить переезд для горожан с помощью услуги «Помощь в переезде», которой воспользовались 2,3 тысячи семей в САО, получивших новое жилье. Услуга является бесплатной. Столица предоставляет грузчиков и транспорт в ответ на заявки на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru