Ефимов: 2,5 километра набережных появится в Мневниковской пойме
В Мневниковской пойме стартовала разработка проекта реконструкции двух участков набережных, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С подрядной организацией заключен контракт на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции набережных в Мневниковской пойме», - сказал Ефимов.
Работы ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. По словам Ефимова, проект предусматривает три этапа: благоустройство восточной и западной частей поймы и строительство подземного паркинга на 300 мест. Общая длина обновляемых набережных — 2,5 км, завершение работ запланировано на 2028 год.
В восточной части появятся пешеходные дорожки, причал, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула собак. Западная часть будет включать спортивный пирс, зоны воркаута, тихих игр, два амфитеатра, зеленую поляну и арт‑объекты.
Глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, в свою очередь, добавил, что территория работ ограничена каналом «Карамышевское спрямление» (север) и акваторией Москвы‑реки (восток, юг, запад).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что появятся две благоустроенные набережные в Мневниковской пойме, а также, о том, что в ближайшие три года в столице построят свыше 283 км дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.
