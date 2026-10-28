Ефимов: 23 станции на пяти линиях московского метрополитена построят до 2029 года

Строительство сразу нескольких участков московского метрополитена завершится в 2027–2029 годах. По данным главы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в планах достроить 23 станции метро на пяти линиях столичной подземки. В том числе закончат участок Рублево-Архангельской линии от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской», южную часть Троицкой линии и Бирюлевскую линию от «ЗИЛа» до «Бирюлево».

«Сейчас ведется как активное строительство, так и работы подготовительного периода. Строим участок Троицкой линии от “Новомосковской” до “Троицка” с шестью станциями, Рублево-Архангельскую продлим на пять станций до “Новорижской”. Также в транспортной системе города появится новая Бирюлевская линия с 10 станциями. Помимо этого, построим станции “Гольяново” и “Южный порт” на действующих Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской линиях», — сообщил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В прошлом месяце открыли первый участок Рублево-Архангельской линии — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Она стала 17-й в метрополитене и шестой новой с учетом Московского центрального кольца, построенного с 2011 года.

Южный участок Троицкой линии идет за МКАД вдоль Калужского шоссе по территориям районов Коммунарка и Троицк. Метро здесь строят на опережение, закладывая основу для расширения жилищного строительства и социальной инфраструктуры.

Бирюлевскую линию прокладывают в застроенных районах с множеством коммуникаций и оживленной дорожной сетью, поэтому размещать здесь строительные площадки сложнее. Несмотря на это, строительство ведется достаточно активно, и в 2029 году движение планируют запустить до станции «Бирюлево».

Отмечается, что в городе действует долгосрочная программа развития метро под руководством мэра Сергея Собянина. Строительство новых станций сокращает время поездок, разгружает дороги и действующие линии, повышает связанность районов. На новых участках будут ходить современные поезда российского производства, обеспечивая комфорт, безопасность и надежность.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что формирование надежного, безопасного и эффективного городского транспорта с высоким уровнем сервиса – ключевая задача развития транспортной системы Москвы.

