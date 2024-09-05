Ефимов: 20 операторов для реализации проектов КРТ назначены в Москве в 2024 году
В Москве с начала текущего года назначены 20 операторов для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, им предстоит провести редевелопмент участков общей площадью около 138 гектаров.
«На участках площадью около 138 гектаров операторы комплексного развития территорий построят 2,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений составит более 726 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти девять миллиардов рублей», – уточнил заммэра.
Он также отметил, что благодаря этому в городе появится 29,2 новых вакансий.
Сроки реализации проектов КРТ – от четырех до 11 лет.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на этих территориях построят жилье общей площадью свыше 2,1 миллиона квадратных метров, а также промышленные предприятия и офисные здания площадью 731,6 тысячи квадратных метров.
«На участках появится 16 образовательных объектов, два ФОКа, а также гостиница на тысячу номеров», – добавил Гаман.
В настоящее время в Москве находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообищл, что более 80% проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами.
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