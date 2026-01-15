Ефимов: 170 гектаров земли реорганизуют по проектам КРТ на юге Москвы

В прошлом году было опубликовано 22 проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Южный административный округ стал лидером по числу опубликованных в 2025 году проектов КРТ: для реорганизации здесь неэффективно используемых участков разместили 22 документа. В рамках них в 13 районах ЮАО реорганизуют свыше 170 гектаров земли. В совокупности там планируется построить около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 808 тысяч квадратных метров домов для реализации программы реновации», - рассказал Ефимов.

По его словам, по проектам планируется возвести объекты площадью около 576 тысяч квадратных метров. Их реализация подарит Южному административному округу 12 тысяч рабочих мест.

Проекты КРТ по плану должны быть реализованы в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Даниловский, Братеево, Москворечье-Сабурово, Нагорный, Затон и других.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что по проекту КРТ за 2025 год планируется возвести детские сады на 850 человек, ветклиники, подстанции скорой помощи, гостиницы на 120 номеров и два спортивных комплекса. Так, в прошлом году уже началась реализация проектов в районах Москворечье-Сабурово, Зябликово, Нагатино-Садовники, Царицыно и Даниловский. Там построят 426 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ.

