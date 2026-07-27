Ефимов: 17 объектов образования появилось на востоке Москвы за пять лет

На востоке Москвы за последние пять лет возвели 17 зданий школ и детских садов более чем на 3,8 тысячи мест, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Восточном административном округе столицы за пять лет возвели 17 объектов образования, и развитие социальной инфраструктуры здесь продолжается. Так, в районе Метрогородок на Открытом шоссе завершается строительство детского сада на 250 мест. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Трехэтажное здание переменной этажности площадью почти шесть тысяч квадратных метров расположено на участке площадью около 0,9 гектара», — отметил он.

Отмечается, что по окончании строительства детский сад будет передан в городскую систему образования.

В каждой групповой ячейке будет находиться просторная игровая, раздевалка и буфетная комната. Внутри детского сада предусмотрен бассейн. Также оборудован физкультурный и музыкальный залы. Территорию вокруг детского сада благоустроят.

Для каждой группы предусмотрена своя отдельная игровая площадка с теневыми навесами, а также общая спортивная зона с покрытием из резиновой крошки. На участке появятся пешеходные дорожки, место для хранения колясок и велосипедов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства детского сада с бассейном на востоке Москвы.

