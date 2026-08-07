Ефимов: 17 новых гостиниц появится в Москве по программе КРТ

В Москве планируется строительство 17 новых гостиниц в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Из более чем 470 проектов КРТ 17 предусматривают формирование в городе современных общественно-деловых кварталов, где также появятся новые гостиницы. Возводить будут как небольшие здания, так и крупные гостиничные комплексы, а часть отелей разместят в составе многофункциональных центров, в том числе торгово-развлекательного формата», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Общая поэтажная площадь новых гостиничных объектов будет варьироваться от шести до 35 тысяч квадратных метров, а количество номеров — от 100 до 480. Ефимов добавил, что такое расширение гостиничной инфраструктуры будет стимулировать туристический поток, деловую активность и создаст новые рабочие места.



Гостиницы будут расположены в 15 районах Москвы — как в центральной части, так и на окраинах, в том числе на месте бывших промышленных зон.



Как отметили в Департаменте градостроительной политики, 12 из 17 запланированных проектов уже находятся в стадии реализации. Два отеля появится в промзоне «Огородный проезд» в Марьиной Роще. Также гостиничный комплекс площадью около 12 тысяч квадратных метров построят в составе многофункционального центра в промзоне «Карачарово» на юго-востоке города.



Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, программа КРТ способствует возрождению целых городских районов. Она подразумевает создание привлекательных пространств на неэффективно используемых и незастроенных участках бывших промзон, интегрируя их в городскую среду. В настоящее время в Москве реализуется более 470 проектов КРТ на общей площади свыше 4,7 тысячи гектаров.

