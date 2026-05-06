Ефимов: 17 административно-деловых объектов построили в столице в 2026 году

За первые четыре месяца 2026 года в Москве появилось 17 новых административно‑деловых объектов общей площадью около 825 тысяч кв. м, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четыре из них возвели в Нагатинском Затоне, по два – в Сокольниках и Можайском, а остальные – в районах Очаково-Матвеевское, Лосиноостровский, Хорошево-Мневники, Марьина Роща, Покровское-Стрешнево, Замоскворечье, Гагаринский, Силино и Кунцево. Во всех бизнес-центрах создали комфортные условия для работы резидентов и досуга жителей. Прилегающую территорию комплексно благоустроили и озеленили», – сказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В Департаменте градостроительной политики отметили, что в апреле в Нагатинском Затоне ввели в эксплуатацию 18‑этажный бизнес‑центр площадью 22,8 тысячи кв. м в составе жилого квартала «Дрим Рива». В нём разместили офисы с видом на Москву‑реку, паркинг на 243 машино‑места и семь помещений под кафе. Центр обеспечит более 1,3 тысячи рабочих мест.

Строительство контролировал Мосгосстройнадзор: инспекторы провели свыше 170 проверок на всех этапах работ.

