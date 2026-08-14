Ефимов: 16 домов расселено по реновации в Алтуфьевском районе Москвы

В северо‑восточной части Москвы, в Алтуфьевском районе, продолжается реализация программы реновации: она охватывает жильцов 22 домов старого жилого фонда, причём 16 из этих зданий уже освобождены от жильцов. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации в районе Алтуфьевский под заселение передали два жилых комплекса, осмотры квартир в них начались в 2025 году. На данный момент здесь полностью расселили 16 домов. Более 900 семей из расселенных зданий переехали в жилье с готовой улучшенной отделкой», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По словам Ефимова, в целом программа предполагает расселение 50 старых домов в этом районе — это даст новое жильё примерно 8,6 тысячи горожан.

Основной принцип работы программы — волновой метод переселения. Он подразумевает, что после переезда жителей старые дома демонтируют, а на освободившихся участках возводят современные жилые здания и инфраструктурные объекты.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики Москвы, новые жилые комплексы будут отличаться благоустроенными дворовыми территориями. В домах предусмотрели установку лифтов, обустройство помещений для консьержей, а также специальных зон для хранения велосипедов и детских колясок. Для удобства участников программы город организует бесплатный переезд: предоставляет транспорт и услуги грузчиков. Воспользоваться сервисом «Помощь в переезде» можно, оформив заявку на сайте mos.ru либо обратившись в Центр информирования по переселению.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что за первые семь месяцев 2026 года по программе реновации ввели в строй 734 тысячи квадратных метров жилья — такой показатель стал максимальным за всё время действия программы. Программу реновации приняли в августе 2017 года. Она затрагивает порядка миллиона жителей столицы и включает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы её реализации.

