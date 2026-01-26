Ефимов: 16 детских садов начали строить в Москве в 2025 году

В 2025 году в Москве за счёт средств городского бюджета и внебюджетных источников началось строительство 16 детских садов, которые в совокупности обеспечат более четырёх тысяч мест для дошкольников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детский сад рядом с домом – важная составляющая комфортной городской среды, развитию которой уделяется особое внимание. В прошлом году в столице началось строительство сразу 16 дошкольных образовательных учреждений. Новые детские сады появятся в ТиНАО, ВАО, ЗАО и ЮВАО», – рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, в зданиях предусмотрены не только группы, но и музыкальные, физкультурные залы, медицинские блоки, кабинеты для дополнительных занятий, а также пищеблоки полного цикла. Строительство ведётся в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы и за счёт средств инвесторов.

При строительстве большое внимание уделят и прилегающей территории - вокруг зданий создадут зелёные зоны, прогулочные и спортивные площадки с современными игровыми и развивающими комплексами.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил активное участие девелоперов в развитии социальной инфраструктуры, подчеркнув, что из 16 детских садов 15 построят за внебюджетные средства.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что на девяти стройплощадках уже провели 19 контрольно-надзорных мероприятий, оценив качество работ и материалов. Выезды же на остальные объекты запланированы на первый квартал 2026 года.

Подчеркивается, что все здания и территории адаптированы для маломобильных граждан, а в строительстве применяют современные безопасные и износостойкие материалы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о вводе в эксплуатацию школы на 600 мест в районе Богородское.

