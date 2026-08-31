Ефимов: 1,5 тысячи рабочих мест создадут в 13 проектах КРТ в Москве

В июле этого года Москва согласовала 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Они помогут дать новую жизнь более чем 79 гектарам городских земель, которые сейчас используются не в полную силу. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, на территориях, включённых в проекты, появится порядка 1,2 миллиона квадратных метров новой недвижимости. Заброшенные и непривлекательные участки с морально устаревшими постройками превратятся в современные кварталы — они смогут стать точками роста для экономики города и местами, куда охотно будут приходить жители. Из всего объёма новой застройки свыше 720 тысяч квадратных метров займут жилые дома; при этом более 463 тысяч квадратных метров из них направят под нужды программы реновации.

«Получит развитие и инфраструктура: на отведенных под редевелопмент площадках построят более 447 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового и производственного назначения. Реализация принятых проектов даст городу еще почти полторы тысячи новых рабочих мест», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Проекты охватят 15 районов в девяти административных округах — за исключением Зеленоградского, Северного и Центрального. В число территорий под преобразование вошли участки пяти промышленных зон: «Прожектор», «Трикотажная», «Варшавское шоссе», «Грайвороново» и «Северянин». Реализовать планы рассчитывают в срок от 5 до 9 лет.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что в районах, где пройдёт реорганизация, появится инфраструктура, особенно нужная местным жителям. Так, в Нагатине‑Садовниках планируют построить детский сад на 350 мест и школу на тысячу учеников. В Коммунарке возведут ещё одну школу — она сможет вместить две тысячи детей и станет одной из самых крупных в Москве. В Ростокине в составе нового жилого квартала обустроят современный паркинг, а в Краснопахорском районе рядом с деревней Александрово построят физкультурно‑оздоровительный комплекс с бассейном.

Программа КРТ нацелена на то, чтобы превратить бывшие промзоны, пустующие и неэффективно используемые площадки в комфортные городские пространства, гармонично вписывающиеся в структуру мегаполиса. Сейчас в работе — свыше 470 проектов КРТ, общая площадь территорий по ним превышает 4,7 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

