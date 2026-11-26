В Москве возвели 140 административно-деловых объектов общей площадью более 3,6 млн кв. м. с начала 2024 года. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В последние три года строительство административно-деловых объектов остается одним из приоритетных направлений столицы. За этот период возвели 140 административных объектов, бизнес- и многофункциональных центров общей площадью более 3,6 миллиона квадратных метров, 100 из которых построены за счет средств частных инвесторов», — отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.