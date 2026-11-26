Ефимов: 140 административно-деловых объектов построили в Москве за три года
В Москве возвели 140 административно-деловых объектов общей площадью более 3,6 млн кв. м. с начала 2024 года. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В последние три года строительство административно-деловых объектов остается одним из приоритетных направлений столицы. За этот период возвели 140 административных объектов, бизнес- и многофункциональных центров общей площадью более 3,6 миллиона квадратных метров, 100 из которых построены за счет средств частных инвесторов», — отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Он подчеркнул, что здания вводили в эксплуатацию во всех административных округах. За счет этого рабочие места распределялись по городу равномерно, а маятниковая миграция снизилась.
Ефимов добавил, что в 2026 году сдали общественно-деловое здание площадью 110 тысяч квадратных метров в районе Марьина Роща, рядом со станцией метро «Савеловская». Трехсекционное разновысотное здание вмещает кафе, рестораны, магазины, аптеки, фитнес-центр, а также офисные помещения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал о старте работы многофункционального гостиничного комплекса «Россия» в Тверском районе Центрального административного округа. Здание площадью 64 тыс. кв. м. вмещает конгресс-центр на 500 мест, восемь гастрономических концепций, фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и СПА-центр. Проект интересен восстановлением исторических фасадов: доходного дома купца первой гильдии Зелика Мордуховича Персица и здания страхового общества «Якорь».
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