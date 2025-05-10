Ефимов: 14 объектов медицины, образования и спорта появятся по КРТ на севере Москвы

На месте бывших промышленных зон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Северном административном округе столицы появятся 14 объектов медицины, образования и спорта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



На сегодняшний день около 240 гектаров бывших промзон реорганизуют инвесторы и назначенные столицей операторы. На месте реорганизуемых территорий появятся высокотехнологичные производства, комфортное жилье и здания общественно-делового назначения. На севере Москвы в стадии реализации находятся 12 проектов редевелопмента.



«Вложения в проекты оцениваются более чем в два триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 117,6 миллиарда рублей. Благодаря реализации этих проектов в округе будет создано свыше 56,6 тысячи рабочих мест», – отметил Ефимов.



В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что на севере столицы проводится редевелопмент бывших промзон «Боткинский проезд», «Коровино», «Братцево», «Магистральные улицы», «Дегунино-Лихоборы», «Автомоторная», «Улица Правды» и «Вагоноремонт».



«Все территории будут благоустроены, кроме того, там организуют удобную улично-дорожную сеть», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной добавил Овчинский.



Программа комплексного развития территорий в столице ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

