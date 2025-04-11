Ефимов: 13 жилых комплексов построят на месте снесенных домов на западе Москвы

В Москве ведется строительство 13 новых жилых комплексов в Западном административном округе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, они возводятся на месте старых домов, которые были снесены по программе реновации.

«Ярким примером реализации программы реновации является строительство современного жилья на месте снесенных домов. Всего на западе столицы в настоящее время на освобожденных площадках возводится 13 новостроек. В них предусмотрено почти пять тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой общей площадью свыше 290 тысяч квадратных метров», – отметил заместитель мэра.

Он подчеркнул, что это позволит предоставить новое жилье ориентировочно 10,5 тысячам москвичей.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в столичных районах Фили-Давыдково и Проспект Вернадского строится сразу по три таких жилых комплекса.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что за все время строительства 13 жилых комплексов суммарно было проведено 98 выездных проверок, в ходе которых оценивались выполненные работы на соответствие требованиям проектной документации.

Ранее о переселении по реновации в Тимирязевском районе столицы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

