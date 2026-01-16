Ефимов: 11 спортивных объектов построено за счет средств горбюджета в ЗАО Москвы

В Москве в рамках Адресной инвестиционной программы с 2011 года были построены 11 спортивных объектов в Западном административном округе площадью более 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С 2011 года в Западном административном округе возвели 11 спортивных сооружений по программе “Спорт Москвы”, их общая площадь превысила 50 тысяч квадратных метров. В число объектов входят физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, бассейны и каток», – уточнил заместитель мэра.



По его словам, в результате москвичи из районов Крылатское, Кунцево, Раменки, Тропарево-Никулино и Фили-Давыдково получили дополнительные возможности для занятий спортом. Ефимов подчеркнул, что появление таких объектов позволяет развивать столичную инфраструктуру и повышает интерес горожан к здоровому образу жизни.



Глава столичного департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров отметил, что в районе Раменки возвели три объекта общей площадью около 10 тысяч квадратных метров, в том числе, четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором оборудовали универсальный игровой зал, два бассейна, залы для единоборств и другие пространства.



Два спортивных объекта общей площадью 10,7 тысячи квадратных метров возвели в районе Тропарево-Никулино, где создана инфраструктура для занятий футболом, а также современный каток. Еще одно футбольное поле появилось в Кунцеве, а в районе Фили-Давыдково построили комплекс с залом для игровых видов спорта.



Все объекты в Западном административном округе Москвы возведены с использованием качественных материалов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в 2025 году построили более 110 новых детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры.

