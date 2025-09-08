Ефимов: 11 проектов КРТ обеспечат москвичей квартирами и социальными объектами
Столица одобрила старт 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые затронут 60 га земли города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Утвержденные в августе проекты КРТ предусматривают реорганизацию участков в 10 районах шести административных округов Москвы. Комфортные городские пространства появятся на территории площадью примерно 62 гектара. Всего там построят около полутора миллионов квадратных метров недвижимости», — подчеркнул вице-мэр.
По его словам, почти полмиллиона кв м придется на жилую недвижимость, которую предоставят москвичам в рамках программы реновации. В городе также появится 7,6 тысяч рабочих мест после окончания всех работ, добавил он.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что крупнейшая реорганизация предстоит району Гольяново, где возведут 218,5 тысяч кв м жилья. Некоторые проекты затронут благоустройство городских пространств на Ходынской и Череповецкой улицах, уточнил он.
Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru