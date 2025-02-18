Ефимов: 100 объектов спорта построили в Москве за пять лет
В столице за пять лет возвели 100 спортивных объектов суммарной площадью более 800 тысяч «квадратов», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2020 по 2024 год в Москве появилось 100 объектов спорта совокупной площадью более 800 тысяч квадратных метров. 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тысяч квадратных метров построили инвесторы», - отметил он.
По словам Ефимова, только в прошлом году в городе появилось 17 новых спортивных сооружений общей площадью почти 140 тысяч «квадратов». В их числе – дворец тенниса площадью 36 тысяч квадратных метров на территории олимпийского комплекса «Лужники». Также в 2024 году новые объекты спорта появились в районах Раменки, Щербинка, Хамовники, Крюково, Очаково-Матвеевское, Западное Дегунино, Красносельский, Нагорный, Солнцево, Южное Бутово, Бутырский, Хорошево-Мневники, Гольяново и Алексеевский.
Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что за счет внебюджетных средств в прошлом году возвели 11 спортивных объектов общей площадью свыше 64 тысяч «квадратов». Среди них – пять районных физкультурно-оздоровительных комплексов. В районе Западное Дегунино в 2024 году открылся ФОК площадью 14,3 тысячи «квадратов», в нем разместились тренажерный зал, пять бассейнов, а также банный комплекс.
Еще один спорткомплекс появился в Южном Бутове в конце прошлого года. На площади свыше пяти тысяч «квадратов» разместились восьмиметровый детский и 25-метровый взрослый бассейны, зал для кроссфит-тренировок, тренажерный зал, а также два помещения для групповых занятий. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в городе построили 327 спортобъектов, из них 168 – с привлечением средств инвесторов.
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