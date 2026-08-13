Единый банк резюме для высокотехнологичных предприятий создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Единый банк резюме для высокотехнологичных предприятий сформировали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Он позволит соискателям получать предложения о работе на инновационных производствах, а компаниям — максимально быстро искать квалифицированных специалистов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создает условия для привлечения квалифицированных кадров на высокотехнологичные предприятия. В ОЭЗ “Технополис Москва” сегодня работают более 240 компаний, которые создали свыше 33 тысяч рабочих мест. Для удобства соискателей и работодателей был сформирован единый банк резюме — сейчас в нем уже более тысячи анкет. Специалисты размещают свои данные, и они становятся доступны всем предприятиям-резидентам. Это сокращает время поиска и для компаний, и для соискателей», — подчеркнул Ликсутов.

Проект «Техноработа», помогающий высокотехнологичным предприятиям искать сотрудников, реализуется в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года. На сайте ОЭЗ можно увидеть актуальные предложения и оставить свое резюме.

Также открытые кадровые отборы проводятся на площадках ОЭЗ с 2025 года. Здесь соискатели могут задать вопросы представителям компаний-резидентов. Такая ярмарка вакансий пройдет на площадке «Печатники» в сентябре 2026 года.

За 20 лет ОЭЗ «Технополис Москва» стала ключевым хабом отечественной промышленности и центром притяжения для высокотехнологичных компаний. На 10 площадках суммарной площадью 430 га работают свыше 240 предприятий, представляющих робототехнику, ИТ, биомедицину, приборостроение и микроэлектронику.

Развитие площадок для высокотехнологического бизнеса и создание рабочих мест соответствует задачам нацпроекта «Кадры».

