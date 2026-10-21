Двухсотметровая башня со скатной кровлей появится возле метро «Динамо»

Новую 200-метровую башню — жилой комплекс «Дом Высоты» — построят рядом с метро «Динамо». Девелоперский проект станет первым, с которого начнется развитие территории в 64 га, последней крупной площадки вблизи центра Москвы. Уже представлена архитектурная концепция проекта.

Комплекс будет состоять из девятиэтажного делового блока и 48-этажной жилой башни, объединенных двухуровневым стилобатом, а также трехуровневого подземного паркинга. Суммарная площадь нового жилого комплекса составит более 72 тысяч квадратных метров.

Девелопером выступает компания Capital Group, а за формирование архитектурного облика отвечало бюро Kleinewelt Architekten. По словам представителей девелопера, башня станет новой архитектурной доминантой первого этапа преобразования территории возле метро «Динамо».

Архитектор и сооснователь архитектурного бюро, работавшего над проектом, Николай Переслегин отметил, что силуэт кровли здания отсылает к архетипическому образу дома со скатной крышей – узнаваемому во всем мире символу заботы, надёжности и благополучия.

Проект станет ориентиром формирующегося квартала и расположится у входа в будущий центральный парк территории. В доме предусмотрены 400 квартир и 33 планировочных решения, от однокомнатных квартир до пентхаусов без отделки. Также здесь появятся коммерческие помещения, многофункциональное пространство для мероприятий и работы, детская игровая и фитнес-студия.

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ФОТО: Пресс-служба Capital Group

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