Двухсекционный дом возведут в Басманном районе по программе реновации
Специалисты согласовали проект двухсекционного дома в Басманном районе Москвы, строительство которого запланировано в рамках программы реновации, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков
«Дом переменной этажности построят на месте расселенной пятиэтажки в Басманном районе. Проектом предусмотрены квартиры, в которых будет от одной до трех комнат. Первый этаж отведут под нежилые помещения коммерческого назначения», – пояснил он.
На первом этаже здания намерены разместить входные группы с колясочными, помещениями консьержей и пространствами для почтовых ящиков. Помимо прочего в проекте дома предусмотрен подземный паркинг.
При реализации работ на объекте благоустроят прилегающую территорию, оборудовав детскую и спортивные площадки.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимо сообщил, что в 2024 году в городе введут в эксплуатацию около 100 домов по программе реновации, утвержденной в 2017 году. Общий объем жилья, построенного по программе к концу текущего года, превысит шесть миллионов квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru