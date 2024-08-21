Двухсекционный дом возведут в Басманном районе по программе реновации

Специалисты согласовали проект двухсекционного дома в Басманном районе Москвы, строительство которого запланировано в рамках программы реновации, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков

«Дом переменной этажности построят на месте расселенной пятиэтажки в Басманном районе. Проектом предусмотрены квартиры, в которых будет от одной до трех комнат. Первый этаж отведут под нежилые помещения коммерческого назначения», – пояснил он.

На первом этаже здания намерены разместить входные группы с колясочными, помещениями консьержей и пространствами для почтовых ящиков. Помимо прочего в проекте дома предусмотрен подземный паркинг.

При реализации работ на объекте благоустроят прилегающую территорию, оборудовав детскую и спортивные площадки.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимо сообщил, что в 2024 году в городе введут в эксплуатацию около 100 домов по программе реновации, утвержденной в 2017 году. Общий объем жилья, построенного по программе к концу текущего года, превысит шесть миллионов квадратных метров.



