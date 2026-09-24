Две реновационные новостройки возведут на востоке Москвы
Две новостройки по программе реновации построят в районах Измайлово и Новогиреево Восточного административного округа Москвы. О согласовании соответствующих проектов сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
В районе Измайлово предусмотрен проект строительства трехсекционного дома общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Его построят по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок № 16/1/2. В здании будет 244 квартиры.
В районе Новогиреево жилой дом возведут по адресу: Федеративный проспект, земельный участок № 22/2. Рядом с объектом находится станция метро «Новогиреево», а также Терлецкий лесопарк.
«Проект предполагает возведение односекционного жилого здания на 161 квартиру. Общая площадь жилья в доме составит почти 10 тысяч квадратных метров», — добавил Щербаков.
Жилые дома будут возведены на месте расселенных пятиэтажек 1960-х годов постройки. Они будут расположены в микрорайонах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.
Квартиры будут сданы с чистовой отделкой, выполненной из современных и безопасных материалов. На первых этажах новостроек проекты предусматривают нежилые помещения под коммерческие цели. На прилегающих территория установят детские и спортивные площадки, высадят деревья. Кроме того, для маломобильных граждан создадут безбарьерную среду.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Не узнал себя в трейлере»: Лукьяненко о сериале по роману «Рыцари сорока островов»
- В Совфеде заявили о сдвиге в переговорах по Украине
- Джонатан Альба покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
- Россия и Китай снимут фильм о скам-центрах
- «Нездоровая» тирания: Как ужиться с яростным зожником
- Россиянам предрекли волну ошибочных блокировок счетов
- На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за проблем аграриев после атак дронов
- Виноваты «Левые»? Почему Берлин отказался от Олимпиады
- В России резко выросла одобряемость потребительских кредитов
- Полянский: РФ не получала от Запада предложений по урегулированию на Украине