Две реновационные новостройки возведут на востоке Москвы

Две новостройки по программе реновации построят в районах Измайлово и Новогиреево Восточного административного округа Москвы. О согласовании соответствующих проектов сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

В районе Измайлово предусмотрен проект строительства трехсекционного дома общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Его построят по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок № 16/1/2. В здании будет 244 квартиры.

В районе Новогиреево жилой дом возведут по адресу: Федеративный проспект, земельный участок № 22/2. Рядом с объектом находится станция метро «Новогиреево», а также Терлецкий лесопарк.

«Проект предполагает возведение односекционного жилого здания на 161 квартиру. Общая площадь жилья в доме составит почти 10 тысяч квадратных метров», — добавил Щербаков.

Жилые дома будут возведены на месте расселенных пятиэтажек 1960-х годов постройки. Они будут расположены в микрорайонах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

Квартиры будут сданы с чистовой отделкой, выполненной из современных и безопасных материалов. На первых этажах новостроек проекты предусматривают нежилые помещения под коммерческие цели. На прилегающих территория установят детские и спортивные площадки, высадят деревья. Кроме того, для маломобильных граждан создадут безбарьерную среду.

