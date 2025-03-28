Два жилых комплекса по реновации возводят в Алексеевском районе

Два жилых комплекса по программе реновации общей площадью более 67 тысяч квадратных метров возводят на северо-востоке столицы в Алексеевском районе, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В двух ЖК разместятся 638 квартир с готовой отделкой. В подъездах ЖК на улице Константинова расположатся помещения для хранения колясок и велосипедов, а также комнаты консьержей. На первых нежилых этажах смогут открыться предприятия социально-бытового назначения.

«Новостройки возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой – так, в шаговой доступности находятся школы, детские сады, Институт биологии и химии МПГУ, аптеки, медицинские клиники, магазины и кафе, а также станция метро “Алексеевская”», – отметил Овчинский.

Придомовая территория будет облагорожена и озеленена. Будут установлены площадки для спорта и активного отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при возведении домов по программе реновации.

