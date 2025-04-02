Два жилых дома на улице Лобачевского отремонтируют

Будет отремонтированы два многоквартирных дома в районе Проспект Вернадского, о том, что согласован проект капитального ремонта, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Речь идет о двух девятиэтажных домах на улице Лобачевского 1963–1964 годов постройки. Дома были построены по одному типовому проекту. Локальный восстановительный ремонт планируется провести в местах замены инженерных коммуникаций.

«Также ряд работ предусмотрен на фасадах: их промоют и заново покрасят», – отметил Щербаков.

Также в ходе ремонта будут заменены входные двери и витражное остекление над ними. Кроме того, специалисты отремонтируют козырьки крылец и заменят покрытие площадок. С цоколей будет демонтирован штукатурный слой, поверхности выровняют, после чего облицуют их керамической плиткой. Стены в приямках спусков в подвалы отремонтируют и покрасят, дверные блоки на входе в подвалы поменяют. Также будет заменена стяжка полов.

