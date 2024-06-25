Два помещения выставлены на торги на северо-востоке Москвы
Экономические новости – о том, что продаёт и закупает Москва. Город выставил на торги пять помещений свободного назначения в Северо-Восточном административном округе. Они расположены на первых этажах новых многоквартирных домов в районе Северный, рядом со станцией Долгопрудная первого Московского центрального диаметра, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике. Два из них – площадью 161 квадратный метр каждый – находятся по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 3. Заявки принимаются до 14 августа. Аукционы состоятся 21 августа в электронной форме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru