Два новых ЖК построили по программе реновации в районе Косино-Ухтомский

В рамках программы реновации ветхого жилья построили два новых ЖК суммарной площадью более 20 тысяч квадратных метров на улице Черное Озеро (район Косино-Ухтомский, ВАО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь 173 квартир — свыше 104 тысяч квадратных метров. Шесть из них приспособили для маломобильных жильцов, а на нежилых первых этажах появятся объекты социально-бытовой инфраструктуры. «На придомовой территории возле новостроек появились площадки для активного отдыха и спорта, а для безопасности и комфорта горожан установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Поблизости от новостроек находятся остановки общественного транспорта, кафе, магазины, дом культуры, детская поликлиника и образовательные учреждения.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о ходе переселения по программе реновации в Тимирязевском районе. По его словам, в данный момент 76 семей, проживающих в двух старых домах в Линейном проезде, переселяются в новостройку на Дмитровском шоссе.

