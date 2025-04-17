Два новых ЖК построили по программе реновации в районе Косино-Ухтомский
В рамках программы реновации ветхого жилья построили два новых ЖК суммарной площадью более 20 тысяч квадратных метров на улице Черное Озеро (район Косино-Ухтомский, ВАО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Общая площадь 173 квартир — свыше 104 тысяч квадратных метров. Шесть из них приспособили для маломобильных жильцов, а на нежилых первых этажах появятся объекты социально-бытовой инфраструктуры. «На придомовой территории возле новостроек появились площадки для активного отдыха и спорта, а для безопасности и комфорта горожан установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Поблизости от новостроек находятся остановки общественного транспорта, кафе, магазины, дом культуры, детская поликлиника и образовательные учреждения.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о ходе переселения по программе реновации в Тимирязевском районе. По его словам, в данный момент 76 семей, проживающих в двух старых домах в Линейном проезде, переселяются в новостройку на Дмитровском шоссе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru