Два новых дома по программе реновации появятся на востоке Москвы в 2025 году
Два новых жилых корпуса в рамках программы реновации появятся в районе Новогиреево (ВАО) в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Новостройки будут возведены по индивидуальному проекту. Первые этажи будут нежилыми — здесь появятся магазины, кафе и предприятия сферы услуг. Загрутдинов отметил, что на объекте идет монтаж фасадов и отделка, устройство внутренних инженерных сетей, а монолитные работы уже завершены.
На фасадах разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.
Из 1260 квартир шесть приспособят для маломобильных москвичей — расширят коридоры и дверные проемы и установят специальную сантехнику. Во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, отвечающую столичным стандартам реновации.
Современные лифты, один из которых позволит попасть на подземный паркинг, оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов для удобства родителей с колясками и маломобильных жильцов выполнят на уровне земли, а шероховатая плитка защитит от скольжения. Кроме того, строители благоустроят придомовую территорию.
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