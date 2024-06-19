Два новых дома по программе реновации появятся на востоке Москвы в 2025 году

Два новых жилых корпуса в рамках программы реновации появятся в районе Новогиреево (ВАО) в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новостройки будут возведены по индивидуальному проекту. Первые этажи будут нежилыми — здесь появятся магазины, кафе и предприятия сферы услуг. Загрутдинов отметил, что на объекте идет монтаж фасадов и отделка, устройство внутренних инженерных сетей, а монолитные работы уже завершены.

На фасадах разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Из 1260 квартир шесть приспособят для маломобильных москвичей — расширят коридоры и дверные проемы и установят специальную сантехнику. Во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, отвечающую столичным стандартам реновации.

Современные лифты, один из которых позволит попасть на подземный паркинг, оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов для удобства родителей с колясками и маломобильных жильцов выполнят на уровне земли, а шероховатая плитка защитит от скольжения. Кроме того, строители благоустроят придомовую территорию.

