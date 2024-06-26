Два культурно-досуговых центра откроют в Москве до конца года
Два культурно-досуговых центра планируется ввести в эксплуатацию до конца года в Москве за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
По его словам, планируется открыть культурно-досуговый центр «Полярный» в районе Южное Медведково и многофункциональный культурно-досуговый центр в районе Северное Бутово. Оба объекта находятся в высокой степени готовности, в зданиях начались отделочные работы.
Готовность центра в районе Северное Бутово составляет 75%, он расположен на участке площадью 0,66 га на улица Грина. Уже выполнено остекление здания, идут фасадные и отделочные работы. Центр был запроектирован таким образом, чтобы проведение выставочных и культурно-массовых мероприятий не создавало помех для работы творческих студий и кружков.
В свою очередь центр «Полярный» имеет площадь порядка 8,9 тысячи «квадратов». В нем оборудуют пространства креативно-творческой деятельности с выставочным сектором.
Загрутдинов напомнил, что по госпрограмме «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» в парке «Михайловский сад» в марте был открыт памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову.
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