Два дома из ансамбля фабрики «Гознак» отремонтируют на Мытной улице

Специалисты выполнят капремонт двух жилых домов из ансамбля зданий фабрики «Гознак» на Мытной улице (Даниловский район). О том, что проекты капитального ремонта зданий согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



Дома были построены во второй половине 1920-х годов, дополнительные этажи были надстроены в 1930-х годах. Это ценные примеры жилой застройки, которая характерна для эпохи советского авангарда.



«Проекты предполагают масштабную модернизацию внутридомовых инженерных сетей. В обоих зданиях предусмотрена замена систем электроснабжения, отопления, стояков горячего и холодного водоснабжения и канализации. Для повышения безопасности и энергоэффективности в домах также отремонтируют кирпичные вентиляционные шахты и дымоходы, заменят утеплитель чердачных перекрытий, приведут в порядок деревянные конструкции кровли и обработают их огнебиозащитным составом», – заявил Щербаков.



От старых покрытий будут очищены цоколи и кирпичные стены, их обработают защитными составами, восстановят штукатурный слой и окрасят в исторические цвета. Также на балконах покрасят металлические ограждения, обновят напольное покрытие и гидроизоляцию, а также отремонтируют бетонные плиты.



В подъездах появятся новые входные двери, а оконные блоки поменяют на деревянные, сохраняя историческую расстекловку. На лестничных маршах обновят деревянные перила, укрепят металлические ограждения и восстановят геометрию ступеней. Кроме того, рабочие отреставрируют бетонные полы.



Восстановительный ремонт также будет выполнен в местах общего пользования и квартирах после замены инженерных коммуникаций. Также рабочие укрепят бетонные перекрытия и кирпичные стены подвалов, заменят защитные ограждения и гидроизоляционное покрытие на крышах.

