Два бизнес-центра появятся в столичном районе Хамовники

Девелопер возводит два бизнес-центра в девять и 11 этажей суммарной площадью около 40 тысяч квадратных метров на Лужнецкой набережной в столичном районе Хамовники, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, на первых двух этажах разместятся рестораны, кафе, магазины, а также предприятия сферы услуг. На всех остальных этажах бизнес-центров расположатся офисы свободной планировки.



«Под ними расположится единый двухуровневый паркинг со станциями зарядки электромобилей, микротранспорта, зонами для велосипедов. Для удобства перемещения в каждом здании установят по шесть пассажирских и по три сервисных лифта. Завершить строительные работы планируется в 2027 году», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



Бизнес-центры будут расположены в девяти минутах ходьбы от станции метро «Воробьевы горы» и будут иметь высокий класс энергоэффективности, что позволит экономить до полвины тепловой и электрической энергии при их эксплуатации.



Два офисных здания будут построены в составе возводимого многофункционального комплекса Luzhniki Collection.

