Два бесплатных сервиса для застройщиков разработали в Москве
Два новых сервиса для застройщиков и проектировщиков начали работать в марте 2025 года на портале «СтроимПросто», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, «Калькулятор процедур» является инструментом создания маршрута реализации проекта, а «Калькулятор ТЭП» предназначен для анализа техническо-экономических показателей проектируемой территории. Внедрение таких сервисов, добавил Овчинский, позволяет формировать оценку стоимости изменения ВРИ территории, формировать инструкциипо дальнейшим шагам для начала строительства и прочего.
«Калькуляторы работают на базе нормативных актов и градостроительных стандартов столицы. Сервисы проводят проверку по предельным техническо-экономическим показателям для строительного проекта, что позволяет одновременно учитывать нормативные требования и рассчитывать ключевые параметры застройки», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
«Калькулятор процедур» и «Калькулятор ТЭП» являются совместными проектами департамента и Москомархитектуры, которые полезны для инвесторов, застройщиков и специалистов по недвижимости. Отмечается, что в ближайшем будущем калькуляторы войдут в основу алгоритмов Цифрового планирования для проектирования будущей застройки и архитектурного облика столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru