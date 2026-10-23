Достижения столичного высокотеха представили на II Московском инвестиционно-промышленном форуме

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» представила свою высокотехнологичную продукцию на выставке «Технофест», которая прошла в столице в рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума (МИПФ-2026). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В этом году Московский инвестиционно-промышленный форум собрал ключевых игроков рынка и стал главной площадкой для демонстрации достижений столичной промышленности. Резиденты ОЭЗ представили инновационные решения, которые меняют облик города и формируют технологический суверенитет страны. За время работы особой экономической зоны они зарегистрировали свыше 900 результатов интеллектуальной деятельности. Многие разработки не имеют аналогов в России и мире», — сказал Ликсутов.

Выставка была организована в формате фестиваля. Для гостей подготовили интерактивную программу: на стенде компании «Тексел» с помощью 3D-сканера можно было сделать цифровые модели людей, предприятие по производству лечебной обуви «Ортомода» проводило диагностику стоп, разработчик «Райтибор» показал смартфоны на отечественном ПО, а резидент «ХайТэк» провел ИИ-поединки в популярной игре.

Посетителям показали российские электромобили «Москвич», UMO 5, «Атом» и прототип электрокроссовера Voyt SUV. Производитель «Препрег» представил изделия из композитных материалов, а компания «Вемина Авиапрестиж» — кресла для салонов самолетов. Кроме того, участники смогли протестировать гоночный симулятор, медицинские изделия для оказания первой помощи и спортпит, разработанные на базе «Технополис Москва».

