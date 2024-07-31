Достижения ракетно-космической промышленности Москвы покажут в ЦВК «Экспоцентр»

Достижения столичной ракетно-космической промышленности будут продемонстрированы в ЦВК «Экспоцентр» на выставке «Москва промышленная. Город будущего» с 10 августа по 8 сентября. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он назвал ракетно-космическую промышленность одной из передовых отраслей Москвы, развивающейся по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Ликсутов подчеркнул, что в Москве функционируют свыше 40 профильных исследовательских институтов, лабораторий, научно-технических центров и предприятий. На них заняты свыше 30 тысяч сотрудников.

В мероприятии будут участвовать порядка десяти московских организаций ракетно-космической отрасли: Исследовательский центр имени М.В. Келдыша, Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева и другие предприятия. Подготовка экспозиции проводилась при поддержке госкорпорации «Роскосмос».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, на выставке посетители смогут увидеть аппараты дистанционного зондирования Земли, низкоорбитальные спутники и макеты ракеты-носителя «Ангара-А5». Также гости мероприятия смогут ответить на вопросы викторины на космическую тему и поучаствовать в других активностях.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 8 сентября Он позволит смоделировать столичный образ и увидеть, какой Москва предстанет перед жителями и гостями уже через несколько лет.

