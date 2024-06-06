Дом по реновации возведут в московском районе Щукино
Строительство жилого дома по программе реновации в Москве в пешей доступности от станции МЦК Панфиловская намерены завершить к 2025 году, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время на площадке ведут работы нулевого цикла. Во внешней отделке здания применят систему вентилируемого фасада с использованием керамогранитных плит и стеклофибробетонных панелей», – сказал он.
По его словам, новые дома оборудуют комфортными лифтами, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Подъезды оформят витражным остеклением. Для дополнительного удобства будущих жильцов первый этаж здания выполнят в один уровень с поверхностью земли.
Проект предусматривает, что на подземном уровне разместится автостоянка. Также благоустроят и придомовую территорию, в том числе построят детскую площадку и зону для занятий спортом.
Программу реновации в Москве утвердили в 2017 года. Она предусматривает расселение более пяти тысяч домов. В 2023 году под заселение в столице передано 59 новостроек. При этом мэр города Сергей Собянин поручил ускорить темпы проведения программы в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru