Дом по реновации построят в Москве рядом со станцией метро «Отрадное»

В Москве по программе реновации возведут дом рядом со станцией метро «Отрадное», работы планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Всего здесь будет 251 квартира с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы», - добавил он.

По словам Загрутдинова, в проекте предусмотрен подземный паркинг. Также в ходе проведения работ благоустроят придомовую территорию.

Первые этажи здания останутся нежилыми, на них расположатся вестибюли, технические помещения, а также зоны для почтовых ящиков. Дом оснастят современными грузопассажирскими лифтами, системами охраны, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Для дополнительного удобства жителей вход в здание выполнят в уровень с поверхностью с поверхностью земли, что позволит родителям с колясками и маломобильным гражданам заходить без посторонней помощи.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В столице запланировано расселение 5176 домов, 59 из них было расселено по итогу 2023 года. Ранее мэр города Сергей Собянин также поручил в два раза ускорить темпы проведения программы.

