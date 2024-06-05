Дом по реновации построят в Москве рядом со станцией метро «Отрадное»
В Москве по программе реновации возведут дом рядом со станцией метро «Отрадное», работы планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Всего здесь будет 251 квартира с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы», - добавил он.
По словам Загрутдинова, в проекте предусмотрен подземный паркинг. Также в ходе проведения работ благоустроят придомовую территорию.
Первые этажи здания останутся нежилыми, на них расположатся вестибюли, технические помещения, а также зоны для почтовых ящиков. Дом оснастят современными грузопассажирскими лифтами, системами охраны, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Для дополнительного удобства жителей вход в здание выполнят в уровень с поверхностью с поверхностью земли, что позволит родителям с колясками и маломобильным гражданам заходить без посторонней помощи.
Программа реновации утверждена в 2017 году. В столице запланировано расселение 5176 домов, 59 из них было расселено по итогу 2023 года. Ранее мэр города Сергей Собянин также поручил в два раза ускорить темпы проведения программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru