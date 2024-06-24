Дом по реновации построят в Алексеевском районе Москвы

В Алексеевском районе Москвы началось строительство жилого дома с подземной парковкой, проект реализуют в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Новый дом будет состоять из двух секций. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода», – пояснил он.

По словам Загрутдинова, в новом доме разместится 196 квартир. В вестибюле будет предусмотрена комната для хранения колясок и велосипедов, а также кладовая для уборочного инвентаря. Для дополнительного удобства жителей вход в здание выполнят в один уровень с землей.

Новостройку оснастят системой видеонаблюдения, которая обеспечит круглосуточный контроль. Также в здании установят систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре и пожарную сигнализацию.

Помимо прочего, в ходе реализации проекта благоустроят и придомовую территорию, построив детскую площадку. Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, застройщик уже направил в комитет извещение о начале строительно-монтажных работ.

«На всех этапах возведения дома наши инспекторы будут проводить контрольно-надзорные мероприятия», ‒ добавил он.

Программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. Ожидается, что она позволит расселить 5176 домов. В 2023 году в столице передали под заселение 59 новостроек. Мэр города Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза.

