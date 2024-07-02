Дом по программе реновации возведут на северо-востоке Москвы
Жилой комплекс по программе реновации на 1086 квартир строят в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что здания будут выполнены с улучшенной отделкой, в них также будет подземный паркинг. Сейчас на площадке возводятся монолитные конструкции. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.
В новом жилом комплексе в районе Свиблово для жителей будут доступны 1086 квартир, из которых 17 оборудуют для маломобильных жильцов. Там увеличат дверные проемы и установят специальную сантехнику. В вестибюлях дома спроектируют комнаты для хранения колясок и велосипедов, также установят грузопассажирские лифты.
Вход в здание обустроят комфортным подъемом для колясок и маломобильных жильцов.
На прилегающей территории расположатся детские площадки, зоны отдыха и спортплощадки.
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