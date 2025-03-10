Дом по программе реновации построят в Южном Тушине

Новый дом по программе реновации появится на Сходненской улице (район Южное Тушино, СЗАО), согласован проект будущего здания. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласно проекту в районе Южное Тушино построят жилой дом по программе реновации. Это будет односекционное здание с помещениями общественного назначения на первом этаже. В нем запроектировано 85 квартир, в том числе специально оборудованные для маломобильных граждан», – отметил Щербаков.

Кроме того, на подземном этаже оборудуют водомерный узел, насосную, тепловой пункт и другие технологические помещения. И в самом доме, и на прилегающей территории обеспечат безбарьерную среду для удобства жильцов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги программы реновации в 2024 году. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

