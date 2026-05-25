Дом по программе реновации построят в столичном районе Перово

Согласован проект жилого дома по программе реновации в районе Перово, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Новостройка появится на месте сносимых в рамках программы жилых домов по адресу: Перовская улица, владение 36.

«В нем запроектировано 345 квартир, общая площадь которых превысит 22 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Новосёлы въедут в готовые квартиры с чистовой отделкой, выполненной с применением современных долговечных и безопасных материалов в соответствии со стандартами программы реновации. На первом этаже новостройки предусмотрены помещения общественного назначения.

В местах общего пользования и на придомовой территории обеспечат безбарьерную среду. Во дворе высадят деревья и кустарники, там появятся детская и спортивная площадки, зона отдыха, дорожки для прогулок.

Новостройка впишется в существующую инфраструктуру района Перово и Восточного административного округа Москвы. Она будет находиться в пешей доступности от станции метро «Перово» и одноименной платформы МЦД-2, а также платформы МЦД-4 «Кусково». В непосредственной близости расположены детские сады, школы, поликлиники, парки и магазины.

