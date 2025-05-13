Дом по программе реновации построят в Москве на Волгоградском проспекте

В Москве согласовали проект многоквартирного дома, который построят на Волгоградском проспекте в рамках программы реновации, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласно проекту на Волгоградском проспекте построят односекционный дом с двумя нежилыми пристройками», – пояснил Иван Щербаков.

В здании, которое будет включать 184 квартиры, предусмотрена и нежилая пристройка для помещений коммерческого и общественного назначения с отдельными входами с улицы. Там также разместится и офис Центра информирования населения по программе реновации.

Во входной группе жилой части дома появится объединенный с лифтовым холлом вестибюль со сквозным проходом между улицей и двором.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о переселении по реновации в районе Покровское-Стрешнево. Он также поручил вдвое ускорить темпы проведения программы.

Реновация, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов.

