Дом по программе реновации построят в московском районе Бирюлево Восточное

Новый жилой дом по программе реновации будет построен на юге Москвы. О согласовании соответствующего проекта сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту, двухсекционный жилой дом возведут на месте включенного в программу реновации здания 1958 года постройки по адресу: Касимовская улица, земельный участок 33. Всего в новостройке запроектировано 208 квартир, общая площадь которых превысит 14 тысяч квадратных метров», — рассказал Щербаков.

Все квартиры будут готовы к заселению, три из них адаптированы для маломобильных жильцов. Кроме того, безбарьерная среда будет обеспечена во всех зонах общего пользования и на прилегающей территории.

На нежилых первых этажах разместятся помещения для общественных нужд, включая информационный центр для участников программы реновации. Во входных группах предусмотрены просторные вестибюли, колясочные и помещения для консьержей. Территория вокруг дома будет озеленена и оснащена зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.

Здание будет возведено в микрорайоне в развитой инфраструктурой: рядом расположены остановки общественного транспорта, детские сады, школы, поликлиники, магазины и кафе.