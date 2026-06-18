Дом на 107 квартир по реновации построят в Басманном районе Москвы

На Бакунинской улице согласован проект многоквартирного дома для реализации программы реновации, об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Проект предполагает возведение двухсекционного жилого здания переменной этажности. Оно появится на свободном земельном участке, площадь застройки составит около 940 квадратных метров. В новостройке запроектировано 107 квартир общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров», – отметил он.

На первом этаже нового здания расположатся нежилые помещения общей площадью 307 квадратных метров, которые будут отведены под аптеки, магазины, салоны красоты, кофейни.

Отмечается, что вестибюли жилых секций будут расположены на одном уровне с землей – без ступеней и перепадов, что позволит удобно передвигаться маломобильным жильцам, людям с колясками и пожилым гражданам. На первом этаже также обустроят комнаты консьержей и колясочные.

Прилегающая территория будет озеленена и благоустроена.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года по приказу мэра столицы Сергея Собянина.

