Дом московского ссудного товарищества на Большой Дмитровке отреставрируют

В столице был согласован проект ремонта здания культурного наследия регионального значения с проведением работ по сохранению объекта «Дом Московского товарищества для ссуды под заклад движимых имуществ (ломбард), 1904 г., архитектор А.В. Иванов». Он расположен по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 22стр1. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Положительное заключение экспертизы получил проект ремонта и сохранения здания бывшего доходного дома Московского ссудного товарищества в Тверском районе. Реставраторы приведут в порядок фасады, включая облицовку из глазурованного кирпича и декоративные элементы, а также историческую отделку интерьеров в местах общего пользования», — поделился он.

По его словам, согласованные работы включают также обновление внутридомовых инженерных коммуникаций и все необходимое для сохранения и повышения эксплуатационных характеристик здания, которому больше 120 лет.

Чтобы сохранить прочность наружных стен, кирпичную кладку усилят полимерными составами, заменят отслоившиеся кирпичи, нанесут на поверхности биоцидные средства и обессолят цоколь. На балконных плитах обновят стяжку и облицовку полов с гидроизоляцией, по периметру смонтируют оцинкованные отливы. В техпомещениях установят противопожарные двери. Также отремонтируют электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, пожарный водопровод, канализацию и внутренний водосток.

При сохранении объекта культурного наследия оштукатуренные поверхности фасадов, карнизов и тяг вручную очистят от стойких масляных красок и отреставрируют специальными смесями, затем зашпаклюют, отшлифуют и покрасят силиконовыми красками высокой проницаемости. Во входной группе главного фасада воссоздадут утраченное покрытие из метлахской плитки и дубовые филенчатые двери с латунной фурнитурой.

Часть работ затронет отделку помещений общего пользования. Там отреставрируют штукатурку стен и лепной декор, каменные лестничные ступени и фигурные ограждения с деревянными поручнями. Метлахский пол очистят, уберут поздние вставки, изготовят недостающие плитки. Воссоздадут лиственничные оконные заполнения, дубовые переходные двери между черной и парадной лестницами и двери в кладовые, а также деревянные шкафы для прокладки коммуникаций.

Доходный дом Московского ссудного товарищества — один из примечательных памятников архитектуры начала XX века, изменивших масштаб застройки центра столицы и сформировавших сохранившийся до наших дней эклектичный облик Большой Дмитровки. Здание возвели в 1904–1905 годах по проекту академика архитектуры Александра Иванова. Помимо квартир, в нем находились правление, контора и торговые помещения ссудного товарищества, а также магазины и ателье арендаторов. В 1920-х жилье перепланировали в коммунальные квартиры и общежитие, просуществовавшее до конца 1980-х. Сейчас это многоквартирный дом с офисами и торговыми помещениями.

