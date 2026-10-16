Дом московского ссудного товарищества на Большой Дмитровке отреставрируют
В столице был согласован проект ремонта здания культурного наследия регионального значения с проведением работ по сохранению объекта «Дом Московского товарищества для ссуды под заклад движимых имуществ (ломбард), 1904 г., архитектор А.В. Иванов». Он расположен по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 22стр1. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Положительное заключение экспертизы получил проект ремонта и сохранения здания бывшего доходного дома Московского ссудного товарищества в Тверском районе. Реставраторы приведут в порядок фасады, включая облицовку из глазурованного кирпича и декоративные элементы, а также историческую отделку интерьеров в местах общего пользования», — поделился он.
По его словам, согласованные работы включают также обновление внутридомовых инженерных коммуникаций и все необходимое для сохранения и повышения эксплуатационных характеристик здания, которому больше 120 лет.
Чтобы сохранить прочность наружных стен, кирпичную кладку усилят полимерными составами, заменят отслоившиеся кирпичи, нанесут на поверхности биоцидные средства и обессолят цоколь. На балконных плитах обновят стяжку и облицовку полов с гидроизоляцией, по периметру смонтируют оцинкованные отливы. В техпомещениях установят противопожарные двери. Также отремонтируют электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, пожарный водопровод, канализацию и внутренний водосток.
При сохранении объекта культурного наследия оштукатуренные поверхности фасадов, карнизов и тяг вручную очистят от стойких масляных красок и отреставрируют специальными смесями, затем зашпаклюют, отшлифуют и покрасят силиконовыми красками высокой проницаемости. Во входной группе главного фасада воссоздадут утраченное покрытие из метлахской плитки и дубовые филенчатые двери с латунной фурнитурой.
Часть работ затронет отделку помещений общего пользования. Там отреставрируют штукатурку стен и лепной декор, каменные лестничные ступени и фигурные ограждения с деревянными поручнями. Метлахский пол очистят, уберут поздние вставки, изготовят недостающие плитки. Воссоздадут лиственничные оконные заполнения, дубовые переходные двери между черной и парадной лестницами и двери в кладовые, а также деревянные шкафы для прокладки коммуникаций.
Доходный дом Московского ссудного товарищества — один из примечательных памятников архитектуры начала XX века, изменивших масштаб застройки центра столицы и сформировавших сохранившийся до наших дней эклектичный облик Большой Дмитровки. Здание возвели в 1904–1905 годах по проекту академика архитектуры Александра Иванова. Помимо квартир, в нем находились правление, контора и торговые помещения ссудного товарищества, а также магазины и ателье арендаторов. В 1920-х жилье перепланировали в коммунальные квартиры и общежитие, просуществовавшее до конца 1980-х. Сейчас это многоквартирный дом с офисами и торговыми помещениями.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Объединятся против Трампа? Почему ЕС и Китай не будут снижать товарооборот
- Минюст признал иноагентом певицу Наоко
- «300 миллионов невозврата!»: Раскрыта схема с комиссией за билеты на Канье Уэста
- Россиянам рассказали, насколько подорожают китайские авто с апреля 2027 года
- Дмитриев: В Вашингтоне растет понимание, что санкции вредят самим США
- Поиск вируса: Как VPN-сервисы выявляют с помощью ИИ
- KFC впервые за 40 лет заменит Pepsi на Coca-Cola
- Названа доза радиации, которую космонавт получает из-за солнечной вспышки
- Пожар вспыхнул из-за атаки дронов на промышленный объект в ХМАО
- Россиянки рассказали об ожидаемом бюджете на первое свидание